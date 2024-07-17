جبهة الضفة الغربية المحتلة تساند غزة

العالم - انقلاب الصورة

وكشفت منظمة "السلام الان" الاسرائيلية عن أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية منذ اتفاق أوسلو، شمل 12.7 كيلومتراً مربعاً صدقت "اسرائيل" عليها قرب مستوطنة يافيت؛ ما يعني انها تحولت لأراضي دولة تحظر ملكية الفلسطينيين لها وعرضت حكومة الاحتلال تأجيرها للاسرائيليين. ووصلت مساحة الاراضي المصادرة منذ بداية 2024 الی 23.7 كيلومتراً مربعاً.

سموتريتش وضع خطة لنقل السيطرة الامنية علی الضفة بالتدريج من أيدي الجيش وتسليمها الی موظفين مدنيين في وزارة الدفاع، مؤكداً انه تم بالفعل نقل بعض السلطات لهم. وبحال انتقل الحكم في الضفة الی موظفين مدنيين فهذه يعني انهاء وجود السلطة الفلسطينية وانهيار مؤسساتها وضم الضفة الغربية بشكل غيرمعلن للكيان الاسرائيلي. كما ان هذا الاجراء يقلل من احتمالية فرض ضوابط قانونية علی توسيع المستوطنات بحسب تقرير للغارديان.

لكن الجحيم الذي كان يعد له الاحتلال الاسرائيلي تحول ليصيب جيش الاحتلال الاسرائيلي بفضل المقاومين الفلسطينين وشجاعتهم وبسالتهم.

علی سبيل المثال، اسقط كمين جنين في الضفة الغربية ضابطاً اسرائيلياً ومعه 17 جندياً جريحاً، حيث انفجرة عبوة محلية الصنع بمركبة مدرعة من نوع "بانثر" وعلی الفور دخلت قوة انقاذ لإخلاء الجرحی من المركبة، فكان نصيبها عبوة ناسفة اخری أدت لمقتل الضابط وإصابة البقية ما يشي بأن الفلسطينيين قد توقعوا كل تحركات الاسرائيليين وأعدوا للأمر.

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