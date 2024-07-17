الكشف عن تفاصيل غير متوقعة حول مطلق النار على ترامب!

العالم- الامريكيتان

وأفاد موقع "نيويورك بوست" بأن توماس، حاول الانضمام إلى فريق الرماية في مدرسته "بيثيل بارك" الثانوية، لكن تم رفضه بسبب "إلقاء نكات غير لائقة، ولأنه كان يطلق النار بشكل فظيع"، حسبما قال اثنان من زملائه السابقين.

وقتل توماس ماثيو كروكس برصاص عملاء الخدمة السرية، بعدما أطلق النار من بندقية من طراز AR، صوب ترامب فأصابه بأذنه اليمنى، فيما قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح حرجة.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن توماس كروكس ليس له أي ماض إجرامي والسلطات لم تحدد الدافع بعد لمحاولته اغتيال ترامب.

وتشارك حاليا وكالات فيدرالية متعددة، في التحقيق، ويقول مسؤولو إنفاذ القانون إنه يتم التحقيق في إطلاق النار باعتباره محاولة اغتيال.

وأعلن الحزب الجمهوري الاثنين، ترامب مرشحا رسميا عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وظهر ترامب خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي، مع ضمادة على أذنه المصابة.