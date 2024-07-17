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خلال استقباله السفير الاسترالي..

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن الغاية من انهاء مهمة التحالف الدولي

مستشار الأمن القومي العراقي يكشف عن الغاية من انهاء مهمة التحالف الدولي
الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للسفير الأسترالي في بغداد غلين مايلز، أن إنهاء مهمة التحالف الدولي جاء لتحويلها إلى علاقات ثنائية أمنية واستخبارية لمواجهة الإرهاب والتطرف.

العالم-العراق

وذكر بيان لمكتب الاعرجي، أن الأخير "استقبل بمكتبه يوم الثلاثاء، السفير الأسترالي في بغداد، غلين مايلز".

وتناول اللقاء، "بحث تطوير العلاقات العراقية الأسترالية على جميع الصعد، لاسيما المجال الأمني والاستخباري واستمرار التعاون بين البلدين وفي كافة المجالات".

وأكد الأعرجي، أن "إنهاء مهمة التحالف الدولي جاء لتحويلها إلى علاقات ثنائية أمنية واستخبارية لمواجهة الإرهاب والتطرف".

من جانبه جدد السفير الأسترالي، "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، واستمرار الدعم للقوات العراقية من خلال البعثة الاستشارية لحلف الناتو".

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