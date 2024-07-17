بدء تجنيدهم الاسبوع المقبل..مواجهات بين اليهود الحريديم والشرطة

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن العشرات من الحريديم قطعوا الطريق السريع "4" قرب بني براك عند تقاطع كوكا كولا متجهين جنوبا، احتجاجا على قرار تجنيدهم، لتندلع بعدها مواجهات من الشرطة التي حاولت تفريقهم.

وأعلنت شرطة الاحتلال، أن المظاهرة غير قانونية وأمرت باستخدام إجراءات الفض، وقامت بتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، وفق المصدر ذاته.

وجلس المتظاهرون على الطريق وحاولوا عرقلة حركة المرور، وردا على ذلك بدأت الشرطة بمحاولة إجلائهم، ما تسبب في اندلاع مواجهات.

ونشرت هيئة البث العبرية الرسمية مقطع فيديو، يظهر قطع المحتجين للطريق وجلوس بعضهم أسفل عربات المياه العادمة التي تستخدمها شرطة الاحتلال لتفريق المتظاهرين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أنه يبدأ، الأحد المقبل، استدعاء آلاف من اليهود الحريديم للخدمة العسكرية رغم الاحتجاجات المتواصلة.

ومساء الاثنين، هاجم شبان حريديم سيارة كان يستقلها ضابطان بالجيش الإسرائيلي بمدينة بني براك ورشقوها بزجاجات وهم يصرخون "قتلة".

وقالت هيئة البث، الثلاثاء: "تعرّض اللواء ديفيد زيني رئيس قيادة التدريب في الجيش، والعميد شاي طيب، رئيس قسم الأفراد في القوات البرية مساء الإثنين، لهجوم في بني براك".

وأضافت أن الهجوم "وقع في نهاية اجتماع عقداه مع الحاخام دافيد ليبل، الذي يعمل في الأيام الأخيرة على إنشاء لواء للحريديم بالجيش ".

ومنذ أشهر، يعاني الجيش عجزا في عدد أفراده؛ في ظل حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعملياته المكثفة في الضفة الغربية المحتلة، وقصفه المتبادل مع "حزب الله" اللبناني منذ 8 أكتوبر.