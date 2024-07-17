کربلاء علی عهد مع أکبر عدد من المشارکين في رکضة طويريج

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في كربلاء المقدسة ان هناك تجمع كبير للزوار في مرقدي الإمام الحسين واخيه العباس عليهما السلام الذين يستمعون الى مقتل الامام الحسين عليه السلام.

وقال مراسل العالم ان الحكومة المحلية تتوقع مشاركة اكثر من 6 ملايين زائر من داخل وخارج العراق في مراسم ركضة طويريج هذا العام، وهو عدد يفوق اعداد الزيارات في السنوات السابقة.

هذا ويحيي الملايين من الزائرين في يوم العاشر من شهر محرّم الحرام ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه (عليهم السلام) في يوم عاشوراء، ويشاركون في عزاء ركضة طويريج، الذي ينطلق بعد صلاة الظهرين من منطقة (قنطرة السلام) والتي تقع إلى الشرق من مدينة كربلاء المقدسة على بعد كيلومترين، وهي مدخل مدينة كربلاء المقدسة من جهة طويريج.