باقري: استمرار الهجمات على لبنان لن يمر دون رد

العالم - ايران

التقى المشرف على وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري، في نيويورك، وزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو"، حيث بحث الجانبان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وهنأ باقري، المجر على بداية رئاسة الاتحاد الأوروبي، وقال إن العلاقات بين إيران والمجر كانت دائما إيجابية وتتقدم إلى الأمام.

وأكد ضرورة تعزيز استقرار المنطقة ومنع انتشار التوترات، وأشار إلى التهديدات الأخيرة ضد لبنان والجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني.

وحذر باقري من أن أي توتر جديد في المنطقة سيكون في ضرر من يثير الحروب.

بدوره أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على أهمية الدبلوماسية في العلاقات الثنائية والدولية ورحب بتعزيز العلاقات مع إيران.

وأعرب عن أمله في أن يتم تعزيز المحادثات خلال رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي.

كما استعرض الجانبان، على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن التعددية، مجالات التعاون وتبادلا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الوضع في غزة والحرب في أوكرانيا.

وأكد باقري على ضرورة الإنهاء السريع للهجمات ضد سكان غزة وعودة الهدوء إلى المنطقة، وحذر من أن أي استمرار للأزمة، بما في ذلك الهجمات على لبنان، لن يمر دون رد.