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مكارثي: أطفال غزة لن يكونوا آمنين وتفكيري مع 'الإسرائيليين'

مكارثي: أطفال غزة لن يكونوا آمنين وتفكيري مع 'الإسرائيليين'
الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

ادعى كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق وأحد حلفاء كيان الاحتلال الصهيوني في واشنطن، رداً على سؤال بشأن قتل أطفال غزة، انه لا مكان آمن لأطفال غزة "طالما هناك حماس"، زاعماً، في مؤتمر صحافي عُقد بمدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن على هامش المؤتمر العام للحزب الجمهوري، أن "حماس هي التي تتسبب في قتل الأطفال بغزة"!

العالم- الامريكييتان

وعن خطة الجمهوريين لوقف العدوان الصهيوني على غزة، قال مكارثي، الذي حصل على تبرعات من مجموعات مؤيدة لإسرائيل في انتخابات الكونغرس الأميركي في 2018: "أفكر في الأميركيين الخمسة الذين ما زالوا محتجزين ، وأفكر في المستوطنة التي كنت فيها قبل بضعة أشهر فقط وجرى اجتياحها في 7 أكتوبر الماضي، وتفكيري مع الأطفال الإسرائيليين هناك"حسب تعبيره.

وفي رده على سؤال " بشأن قتل الأطفال الأبرياء في القطاع، ادعى مكارثي: "نعم، حماس هي التي تسببت في هذا الوضع، وإلى أن تنتهي حماس، اعتقد أنهم لن يكونوا آمنين حسب زعمه".

وبحسب آخر تحديث نشره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يوم الاثنين، فقد أسفرت الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة عن استشهاد 16 ألفا و122 طفلاً و10 آلاف و645 امرأة، من مجمل 38664 شهيداً في قطاع غزة.

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