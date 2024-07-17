كاميرا العالم توثق القصف الإسرائيلي لمسجد عبد الله عزام بمخيم النصيرات

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ولفت مراسلنا بوقوع إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة أبو سيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مؤكدا استشهاد مواطن واصابة عدد من المواطنين حيث ان المنزل تم قصفه بجوار عدد كبير من المنازل لافتا إلى أن طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية تعمل في المكان لانتشال المزيد من الشهداء والمفقودين من تحت ركام المنزل.

وأشار مراسلنا إلى شن غارة إسرائيلية استهدفت المنطقه الغربية من مخيم النصيرات كانت في ارض فارغة.

وبين مراسلنا أنه متواجد في المخيم الجديد الذي يتعرض الى قصف جوي ومدفعي اسرائيلي، ومن أمام مسجد عبد الله عزام الذي تم قصفه في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، وتدميرالمكان بشكل كامل حيث ان المسجد الذي تم تدميره هو عبارة عن ثلاث طوابق وسقطت المأذنة فوق أحد المنازل، إضافة أن جميع المنازل المجاورة قد دمرت بشكل جزئي وتضررت بفعل القصف الإسرائيلي، حيث ارتقى شهيد إضافة لعدد من الاصابات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن قوات الإحتلال الإسرائيلي، عدوانا على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

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