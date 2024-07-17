آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية بجنوب لبنان ورد المقاومة

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه يبقى الحدث والهجوم الصاروخي الذي حصل ليلة أمس والذي أتى ردا على مجزرة الاحتلال التي ارتكبت بحق الاطفال الثلاثة في بلدة أم التوت على الحدود اللبنانية القريبة من مدينة صور، وبعض المسيّرات الإسرائيلية التي استهدفت احد العمال السوريين على طريق الخردلي.

ونوّه مراسلنا إلى أن كان ذلك بارزا من خلال إدخال المقاومة أهدافا جديدة لها من خلال استهداف مستعمرات إسرائيلية جديدة بصواريخ الكاتيوشا ووالوسائط النارية الصاروخية المختلفه خاصة مستعمرات كفرحوشن وباريو حاي التي استهدفت بعشرات الصواريخ من الوسائط المختلفة، إضافة إلى مستوطنة ميرون وكريات شمونة ومستعمرة يساع وساعر التي تحدث الإحتلال بأنها كانت غير مخلاة وكان هنالك نوع من الارتباك والامتعاض لدى المستوطنين الذين كانوا لا يزالون في هذه المستوطنات والذين يعتبرون في مناطق ربما يتخيلونها انها آمنة.

وأكد مراسلنا أن صواريخ المقاومة باغتتهم وأرست كما قال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله خلال خطبة عاشوراء اليوم بأن هنالك أهدافا جديده ستكون مقابل كل عدوان على المدنيين في الاراضي اللبنانية فضلا عن انشغال غرف التحليل لدى الكيان الاسرائيلي بتقدير مواقف الأمين العام لحزب الله التي تحدث عنها بمجمل ما يمكن أن يرتبط بواقع الميدان بين لبنان وبين فلسطين المحتلة من خلال الاعتداءات وتطورات المشهد العسكري على هذه الجبهة.

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