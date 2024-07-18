شاهد.. أسلحة غريبة يستخدمها الإحتلال تشوّه الجرحى وتبتر أطرافهم

العالم - خاص بالعالم

ومع مضي قرابة عشرة اشهر من الحرب الاسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تتكشف ابعاد جديدة من جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تمثل ادلة دامغة على امعان الاحتلال في مشروع الابادة الجماعية ضد شعب غزة.

تحويل قطاع غزة الى مختبر لاسلحة جديدة هذا ما يمكن استنتاجه من فحص الاثار التي تركتها الاسلحة الاسرائيلية على اجساد الشهداء والجرحى.



الدفاع المدني في قطاع غزة كشف في احدث بيان له ان المعطيات في الميدان تشير إلى استخدام الاحتلال في حربه ضد القطاع أسلحة وصواريخ تعمل على إحداث جروح غريبة ومتعددة لدى المصابين وتحدث تشوهات وبترا قطعيا في الأطراف.

مشيرا الى أن مئات جثامين الشهداء ما زالت مفقودة لعدم تمكن طواقم الدفاع المدني من العثور عليها بفعل تأثير هذه القنابل والصواريخ.



واضاف الدفاع المدني أن جثامين الكثير من المواطنين محقت ولم يبق منها أي أثر.

اما المراكز الصحية في جنوب قطاع غزة التي يتوافد اليها يوميا عشرات الشهداء و الجرحى لم تعد قادرة على مواصلة مهامها، حسبما قالت اللجنة الدولية للصيب الاحمر والتي افادت بان كل المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، وصلت إلى نقطة الانهيار، بسبب القصف الإسرائيلي الذي يودي بحياة عدد كبير من الضحايا.



وقالت المنظمة في بيان ان الاعداد الهائلة من الضحايا الناجمة عن المعارك المستمرة ادى الى انهيار المستشفى التابع لها وكل المرافق الصحية في جنوب غزة، وعدم تمكنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم.



وأكدت المنظمة أن معظم المرضى نزحوا من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

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