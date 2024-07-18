شاهد.. صدور أكثر من 7500 أمر اعتقال إداري بالضفة منذ الـ7 من اكتوبر

العالم - خاص بالعالم

اكثر من 7500 أمر اعتقال إداري صدر بحق الفلسطينين بعد طوفان الأقصى، ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، من بين اكثر من 9700 فلسطيني تم اعتقالهم خلال ذات المدة.

وقال سياف ابو سيف مدير عام هيئة شؤون الاسرى والمحررين في جنين:" الإعتقال الإداري هو اعتقال تم تنفيذه أيام الإنتداب البريطاني ولا تقوم به أي دولة في العالم في الوقت الحالي إلا الحكومة الاسرائيلية التي تمارسه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والذي تعتقد أن هناك إنسانا فلسطينيا ربما يقوم بعملية أو بشيء معين خارج القانون الإسرائيلي فتقوم بالتحرز عليه واعتقاله إداريا وتحويله الى هذا الاعتقال بملف سري لا يطلّع عليه في لحظة من اللحظات أو أي وقت من الأوقات محامي الأسير، لذا فإن هذه القضايا التي تمارسها حكومة الاحتلال ومصلحة السجون الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني إنما هي قضايا ربما تعتقد بأن هذا الإنسان الفلسطيني ربما يشكل خطرا على القانون الاسرائيلي.

وتيرة الاعتقالات الإدارية زادت حدتها خلال هذه الحرب، يعتقل جيش الاحتلال كلَ من يشكل خطراً على أمنه، في محاولةٍ منه لتقويض الحالة النضالية والسيطرة عليها.

كالحوت يبتلع الاعتقال الإداري شبان الضفة الغربية، لا تُهمة يحاكمون عليها، الجريمة الوحيدة التي يتفق عليها الاحتلال هي أنهم فلسطينيون وربما في يومٍ ما سيقتلون هذا الحوت.

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