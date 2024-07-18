شاهد.. إعلان نتائج إنتخابات مجلس الشعب السوري

العالم - خاص بالعالم

وقال رئيس اللجنة القاضي المستشار جهاد مراد، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمبنى وزارة العدل في العاصمة دمشق:" إن عدد من يحق لهم الانتخاب في سوريا بلغ 19 مليونًا و200 ألف و325، انتخب منهم أكثر من سبعة ملايين شخص، بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 38%".

ولفت مراد:"أن الانتخابات جرت بإشراف قضائي كامل بدءاً من الترشيح وحتى إعلان نتائج الانتخابات، التي عكست أوسع تمثيل للشعب السوري بمختلف فئاته وقطاعاته".

وبحسب مراد، فإن "نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 38.16 بالمئة"، مضيفاً أنه "يمكن للمرشحين تقديم الطعون بنتائج الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا أيام الجمعة والسبت والأحد".

وتمت العملية الانتخابية من خلال 8151 مركزاً انتخابيا، وتنافس فيها 1516 مرشحاً، للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً.

وأضاف مراد أن "الفائزين بالعضوية يمتلكون الكفاءات العلمية والخبرات المختلفة والحيثية الاجتماعية، الأمر الذي يتيح للمجلس الجديد أداء دوره الوطني على أكمل وجه".

يذهب الرهان اليوم إلى مطالبة اعضاء البرلمان الجديد بتغيير المشهد المعيشي والاقتصادي برمّته وتفعيل دور مراقبة الحكومة والمؤسسات التنفيذية عموماً، باعتباره السلطه التشريعية في البلاد.

وقال حيدر مصطفى الصحفي السوري:" اليوم مطلوب من لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان القادم أن تنشط على مستوى تحشيد الرأي العام سواء العربي أو غيره لدعم مسألة رفع العقوبات عن سوريا وإجلاء الاحتلال عنها يجب ان يكون هنالك تحشيد ودفع بهذا الاتجاه".

تبرز اهمية تفعيل العمل البرلماني اكثر من اي وقت مضى، وضرورة مواكبته لمرحلة جديده تمر بها البلاد، تتمثل بضرورة النهوض بالاقتصاد المحلي، داخليا/ وسياسياً في تفعيل مسار التقارب العربي، وسعي سورية لاستعاده سيادتها الكاملة على أراضيها قبل اعاده العلاقات مع تركيا.

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