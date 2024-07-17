أول اتصال هاتفي بين إبن سلمان وبزشكيان.. ماذا دار بينهما؟

العالم - إيران

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن محمد بن سلمان أجرى اتصالاً هاتفياً، بالرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشاد إبن سلمان بالرئيس الإيراني بزشكيان وبما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة، مؤكدين أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين طهران والرياض.



بدوره أعرب بزشكيان، عن شكره وتقديره لولي العهد السعودي على مشاعره الطيبة.

يذكر، أن بزشكيان فاز قبل حوالى الأسبوع في السباق الرئاسي الإيراني، بعد أن حصد 16.384.403 أصوات أي بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين.

وأعلن عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني مجتبى يوسفي أن مراسم تأدية بزشكيان اليمين الدستورية ستقام في 30 يوليو في مجلس الشورى الإسلامي.

يشار إلى أنه تم الإعلان عن إحياء العلاقات بين السعودية وإيران في 10 مارس 2023 في العاصمة الصينية بكين.