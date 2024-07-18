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جبهة الجنوب اللبناني"مشتعلة".. إليكم آخر تطورات الميدان

الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في الجنوب اللبناني أن ‏المقاومة الإسلامية في لبنان قد شنت اليوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على مقر قيادة اللواء الغربي (300) المُستحدث جنوب مستعمرة يعرا، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطه وجنوده وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

العالم - خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن العمليات النوعية التي شنتها المقاومة الاسلامية كانت ردا على الاعتداءات الاسرائيلية لاسيما في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية.وقضاء صور في القطاع الاوساط .

ونوّه مراسلنا الى أن آخر العمليات حتى هذه اللحظة كانت قد سجلت على مقر قياده اللواء الغربي 300 جنوب مستعمرة يعرا بسرب من المسيرات الإنقضاضية.

وأشار مراسلنا إلى أن ذلك الهجوم سبقه هجوم انقضاضي بالمسيرات موضحا إن الهجوم الجوي استهدف قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق صفد، وأماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، و"أصابتها بدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة".علما أن هذه القاعدة التي تستهدف لاول مرة منذ بدا عمليات طوفان الاقصى، وعمليات الاسناد منذ الثامن من اكتوبر،

وأوضح مراسلنا أنها كانت تستهدف بسرب كبير من المسيرات ومقر التجهيزات اللوجستية ومخازن الاسلحة الموجودة في هذه القاعدة، إضافة الى تموضع جنود الاحتلال.

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ويأتي استهداف قاعدة فيلون للمرة الأولى بعد تهديد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أن الحزب بصدد توسيع دائرة استهدافاته في حال استمرت"إسرائيل" باستهداف المدنيين.

وتعرف قاعدة فيلون بأنها فرقة الـ210 (هضبة القطط) الإقليمية التي تتبع للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وهي مسؤولة عن قطاع هضبة #الجولان وجبل الشيخ والحدود الفلسطينية السورية.

وتشكلت الفرقة بعد حل الفرقة 366 "نتيف ها إيش/طريق النار" التابعة للقيادة الجنوبية وذلك قبل أشهر قليلة من اندلاع حرب 1973.

وتعد القاعدة مقر ألوية الفرقة 210. تضم مخازن لوجستية ومخازن ذخيرة. وتبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 15.5 كلم. استهدفت للمرة الأولى منذ بدء معركة طوفان الأقصى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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