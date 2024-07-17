نتنياهو يناور لاستعادة ود ترامب وايلون ماسك هو الوسيط

العالم - الاحتلال

وأشار الموقع إلى أن حلفاء نتانياهو التقوا مع ترامب في أربع مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية لمحاولة إصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتانياهو جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد ذهب أحد هؤلاء الحلفاء إلى حدّ إحضار نسخة من كتاب لنتانياهو إلى لمنتجع الرئيس السابق "مار ايه لاغو" وقراءة مقاطع تمدح ترامب، وفقا لأحد مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي، والذي أشار إلى أنه "في كل مرة اعتقدنا فيها أننا نجحنا في تجاوز هذا الأمر، اكتشفنا أنه لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضبا".

ووفقا لأكسيوس، فإن مساعدي نتانياهو قلقون من أن العلاقات لن تكون وثيقة كما كانت عليه خلال فترة ترامب الأولى إذا فاز في تشرين الثاني.

ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة جعلتهم يتفاءلون بحذر بعد أن شارك ترامب فيديو لنتانياهو يدين فيه محاولة الاغتيال يوم السبت، على منصته "تروث سوشال".

وفي مقابلة عام 2021، اتهم ترامب نتانياهو بعدم الولاء لقبوله فوز بايدن بدلا من دعم ادعاءاته بتزوير الانتخابات رغم كل ما فعله لإسرائيل ونتنياهو شخصيا.

وقال ترامب، آنئذ: "لم أتحدث إليه منذ ذلك الحين. اللعنة عليه".

ومنذ اندلاع حرب غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، أعرب ترامب عن دعمه العلني لإسرائيل ولكن ليس لنتانياهو، وفقا لأكسيوس.

ونقل الموقع عن مستشار سابق للرئيس ترامب قوله إن الرئيس السابق شعر بخيبة أمل تجاه نتانياهو في أعقاب الانتخابات الأميركية، ولديه أيضا مخاوف بشأن الإخفاقات التي أدت إلى أحداث 7 تشرين الاول.

ومع ذلك، قال المستشار إن ترامب سيكون قادرا على العمل مع نتانياهو إذا كانا كلاهما في منصبهما بحلول كانون الثاني.

ولم يرد متحدث باسم حملة ترامب على أسئلة أكسيوس حول الموضوع.

وكان نتنياهو من أوائل زعماء العالم الذين أصدروا بيانا يدين محاولة اغتيال ترامب، وتبع ذلك بثلاثة بيانات إضافية على الأقل ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن التضامن.

وقال اثنان من مساعدي نتانياهو لأكسيوس إنهما متفائلان بإمكانية إصلاح العلاقات.

وصرح أحدهما أن شخصا واحدا قد يكون قادرا على المساعدة في ذلك، مشيرا إلى إيلون ماسك الذي لديه علاقة جيدة مع نتانياهو وأيد ترامب للرئاسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي واشنطن، الأسبوع المقبل، للقاء الرئيس بايدن ومخاطبة الكونغرس.

ولا توجد خطة في الوقت الحالي للقاء ترامب خلال الرحلة، وفقا لمساعد نتانياهو.