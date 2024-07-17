ماذا قال بزشكيان عن العلاقات والتعاون مع أوزبكستان؟

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وفي هذا الاتصال الهاتفي، أعرب پزشکیان عن شكره للاتصال ورسائل التهنئة من كبار المسؤولين في أوزبكستان، مشيرًا إلى أولوية تطوير العلاقات مع دول منطقة آسيا الوسطى في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر تطوير العلاقات الودية مع أوزبكستان أمرًا ذا أهمية، وقال: خلال فترة رئاسة الشهيد رئيسي تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين إيران وأوزبكستان، وبالتأكيد ستتم أقصى درجات التعاون في الحكومة الجديدة لتنفيذ هذه الاتفاقيات بالكامل.

وأكد بزشكيان العزم على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي بين البلدين بشكل أكبر، كما أعلن الاستعداد التام لتسهيل التفاعلات التجارية لأوزبكستان مع الدول الأخرى عبر ممر الشمال-الجنوب.

كما هنأ رئيس أوزبكستان في هذا الاتصال الهاتفي پزشکیان على فوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأعرب عن تقديره لذكرى آية الله سيد إبراهيم رئيسي، الرئيس الراحل لإيران، كما أعرب عن أمله في أن يشهد البلدان استمرار وتعزيز التعاون الثنائي في الفترة الجديدة.

وقال شوكت ميرضياييف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأوزبكستان اخذتا في السنوات الأخيرة خطوات مهمة نحو رفع مستوى العلاقات الثنائية، وحددت أهدافًا كبيرة ومهمة في هذا الصدد، ونأمل أن نحقق هذه الأهداف خلال فترة رئاستكم.

وأشار شوكت ميرضياييف إلى اهتمام أوزبكستان بتطوير التعاون مع إيران، خاصة في القطاع التجاري والاقتصادي، وأكد استعداد بلاده لعقد لجنة مشتركة مع إيران بهدف تسهيل أنشطة القطاع الخاص في البلدين.