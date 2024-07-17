الجهاد الإسلامي: مزاعم الاحتلال بوجود 'قائد سرية' بالمدرستين محض أكاذيب

العالم - فلسطين

وجاء في بيان أصدرته حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء: إنه "بعد البحث والتدقيق، تبين أن ما قاله جيش العدو الصهيوني عن وجود من زعم أنه "قائد سرية في الوحدة البحرية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي" ، في أيٍّ من المدرستين اللتين ارتكب فيهما العدو مجازر وحشية في غرب خان يونس، أمس الثلاثاء، هي محض أكاذيب ولا صحة لها على الإطلاق".

وكان قصف إسرائيلي استهدف مدرستين تؤويان نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنطقة المواصي في خان يونس جنوب القطاع، في حين دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحماية كل مرافق الأمم المتحدة، في أعقاب استهداف 5 مدارس تابعة لها في غضون 10 أيام.

وقد أسفر القصف عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.