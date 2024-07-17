أمير قطر: رؤى بزشكيان تحمل رسالة محبة وسلام للمنطقة

العالم - إيران

وقد هنأ أمير قطر في اتصال هاتفي الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكیان بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية متمنيا له النجاح، كما أكد على العلاقة التاريخية والمتينة بين إيران وقطر، وأمله في مواصلة التعاون بين طهران والدوحة لتسريع مسار التقدم في التعاون بين البلدين.

ورحب الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني بوجهات نظر الرئيس الإيراني المنتخب، مضيفًا: أن وجهات نظر بزشكيان تحمل رسالة محبة وسلام لجميع دول المنطقة، كما أعرب عن أمله في أن رسالة بزشكيان تتخذ خطوات فعالة في مسار حل القضايا الإقليمية والعالمية، خاصة في مساعدة الشعب الفلسطيني المظلوم، من خلال تعميق التعاون بين قطر وإيران.

من جهته شكر الرئيس الإيراني المنتخب في هذا الاتصال أمير قطر على رسالة التهنئة والاتصال الهاتفي، وأكد عزم حكومته على تطوير العلاقات مع قطر، مضيفًا: "التعاون بين إيران وقطر يحمل منافع متبادلة كثيرة للطرفين، وسأتابع بجدية مسار تعزيز هذه العلاقات."

وأشار برشكیان إلى الرؤى المشتركة والمواقف المتقاربة بين البلدين، مضيفًا: "كلانا نعتقد أن الحوار وتحمل المسؤولية هما السبيل الوحيد الناجح لتعزيز التعاون من أجل تعزيز الاستقرار والتقدم الإقليمي."

كما أعرب بزشكيان عن تقديره لمواقف حكومة قطر الحكيمة والمبدئية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.