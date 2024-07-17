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الخليل تعيش اسوأ حالتها الاقتصادية نتيجة اعتداءات الاحتلال

الأربعاء ١٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

البلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة، تعيش أسوأ حالتها بسبب الاحتلال واجراءاته المشددة، التي أدت إلى تراجع الوضع الاقتصادي فيها بشكل كبير.

العالم _ مراسلون

المحال التجارية أوصدت أبوابها عنوة، وخلت الشوارع الرئيسية من زوارها، وأمست اعتداءات الاحتلال في تصاعد مستهدفة الوجود الفلسطيني.

ما يزيد عن 500 محل أغلقت خلال السنوات الماضية بأوامر عسكرية احتلالية، جلها في مناطق شارع الشهداء وحارة السلايمة وأبو الريش ،إضافة لنحو 1120 محلا أغلقت بشكل غير مباشر بسبب الحواجز والتدابير الأمنية التي تحول دون ادخال البضائع ووصول الزبائن.

إلى جانب ذلك أرغم الاحتلال قرابة 1400 عائلة فلسطينية على هجر منازلها وعقاراتها فيما بات يشدد الخناق أكثر على نحو 750 عائلة.

100 محل تجارية اغلقت ابوابها في البلدة القديمة بفعل اعتداءات الاحتلال المستمرة ومستوطنيه وخصوصا بعد السابع من اكتوبر، وان استمر الوضع على ما هو عليه فسيتراجع الوجود الفلسطيني الى درجة غير مسبوقة.

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