مسيرات حاشدة في مختلف مدن باكستان احياء لذكرى عاشوراء

العالم _ خاص بالعالم

والمشاركون حملوا الأعلام والرايات الحسينية تعبيراً عن تمسك المشاركين بتعاليم وأسس الثورة الحسينية المباركة عبر مواصلة دعمهم للمستضعفين والمظلومين حول العالم.

أما المواكب الحسينية فهي تقدم مختلف الخدمات للمعزين المشاركين بإحياء ذكرى عاشوراء، الخدمات التي لاتقتصر على المأكل والمشرب بل هي مواكب لنشر الثقافة الدينية والفكر الحسيني الأصيل.

وقال معزي باكستاني في مقابلة مع قناة العالم: هذا يوم نصرة الإمام الحسين عليه السلام و هو تاكيد على أننا لن نخذل الحق أبدا، واننا سنبقى في مواجهة الظلم، فإما النصر أو الشهادة، وفي هذا اليوم سجل التاريخ اروع ملحمة بطولية عرفتها البشرية وأنصع صفحة من صفحاته عندما وقف أبو الأحرار الإمام الحسين عليه السلام متحدّياً الظلم والاستبداد في سبيل إحقاق الحق وإماتة الباطل.

وقالت معزية باكستانية: واقعة كربلاء اكبر من ان نحدها بيوم او مكان محدد، وهي ليست حكرا لطائفة دون اخرى، الحسين منارة للشعوب الساعية للحق ونصرته، وعاشوراء كانت مشروع استنهاض ووحدة ومشروعاً تعبوياً وإصلاحياً.

وأكد العالم الديني محمد أطهر: الحسين عليه السلام نبراس وعنوان وعِبرة لكل الأجيال ولكل الاديان ولكل الطوائف ولكل الشرائح ولكل القوميات ولكل الاحرار في العالم الذين يزداد لهب الحب للحسين في قلوبهم ..وعلى المسلمين واحرار العالم ان يعلموا ان التاريخ لن يرحم من ينصر الظلم ويتعاون معه تماما كيزيد اللعين.

يذكر أن إحياء ذكرى عاشوراء محطة لاستذكار ما حدث فيها من مأساة للإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته على أيدي طغاة بني أمية وأتباعهم من المجرمين الطغاة، واستلهام الدروس والعبر منه.