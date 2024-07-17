تداعيات تجنيد اليهود الحريديم على الداخل الإسرائيلي.. عمان، داعش يتبنى الهجوم الارهابي على مسجد

العالم - بانوراما

فيما حرض الحاخام الأكبر في الكيان يتسحاق يوسف أتباعه على العصيان، وتمزيق قرار التجنيد في حال إرساله إليه. وكان كبير الحاخامات اليهودية هدد سابقا بهجرة جماعية في حال تنفيذ قرار التجنيد الإجباري.

واندلعت صدامات بين شرطة الاحتلال والعشرات من الحريديم الذين تظاهروا في تل أبيب احتجاجا على القانون الذي يلزمهم بالخضوع للتجنيد الإجباري.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تبني جماعة داعش الارهابية الهجوم الذي استهدف، مساء الاثنين، مراسم العزاء الحسيني قرب مسجد في العاصمة العمانية مسقط.



وأعلنت الجماعة الارهابية أن ثلاثة انتحاريين أطلقوا النار على تجمع لأبناء الجالية الباكستانية أثناء إحيائهم مراسم العزاء في ذكرى عاشوراء، في منطقة الوادي الكبير بالعاصمة مسقط.

وكانت السلطات العمانية أعلنت أن الهجوم أسفر عن مقتل المهاجمين الثلاثة وأحد عناصر الشرطة إضافة إلى استشهاد أربعة مدنيين.

فيما جرح ثمانية وعشرون شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم أربعة من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وتم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج.

فيما اكدت السلطات العمانية أن عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة لا تزال متواصلة.

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