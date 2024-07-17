"ستزلزل الشرق الأوسط".. وزير الخارجية اللبناني يحذر من توسع الحرب "الانفجار الكبير"

العالم-لبنان

وحذر بوحبيب من جر المنطقة كلها إلى الانفجار الكبير، مجددا رفض لبنان للحرب، مؤكدا أن هذه الحرب إذا وقعت ستزلزل الشرق الأوسط كله وأوروبا ستتأثر بموجة نزوح كبير من المنطقة.

وجدد بوحبيب دعوته لوقف إطلاق النار والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 الخاص بلبنان، مشيرا إلى أن أقصر الطرق إلى عودة عشرات آلاف النازحين ليس من خلال التهديد بالحرب وإنما من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن.

وشدد بوحبيب على أهمية دور قوات اليونيفيل على الحدود اللبنانية، ومطالبا بوقف الحرب على قطاع غزة ووقف إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الجنوبية.