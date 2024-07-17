البيت الابيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا

العالم-الامريكيتان

وأكد البيت الأبيض هذا النبأ، وقال إن بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي تلقى لقاح كوفيد-19 والجرعة المعززة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن نتيجة فحص الرئيس الأميركي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا، وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

وقال طبيب الرئيس الأميركي إن بايدن عانى اليوم من أعراض منها سيلان الأنف والسعال مع شعور عام بالتعب.

وقالت رويترز إن بايدن أخبر الصحفيين أنه بحالة جيدة.

وكان من المقرر أن يتحدث بايدن في مؤتمر "متحدون من أجل الولايات المتحدة" السنوي أمس الأربعاء، بحضور أكثر من 1500 من الناشطين والقادة اللاتينيين في نيفادا، وهي ولاية محورية في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتأتي هذه الكلمة في وقت يحاول فيه بايدن حشد مؤيديه حوله بينما يدعو بعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى استقالته من الحملة.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمجموعة جانيت مارغويا أن بايدن لن يحضر بعد أن جاءت نتيجة اختباره الإيجابية لفيروس كورونا.