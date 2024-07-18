العالم-الاردن

وقال الحمود خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط بما فيها فلسطين، إن "إسرائيل ستتحمل المسؤولية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها مهما طال الزمن".

وأشار إلى أن المأساة الإنسانية في غزة "لا سابق لها" في المنطقة، موضحا أن الإجراءات التي تفرضها إسرائيل "تهدف لتجويع أهالي غزة ومعاقبتهم جماعيا".

وأضاف الحمود أن "استمرار الحرب الهمجية على غزة يعكس ازدراء إسرائيل لمبادئ وقيم الأمم المتحدة وتحديا صارخا لقرارات مجلس الأمن".

وقصف جيش الاحتلال السبت الماضي منطقة المواصي التي تصنف كـ"منطقة آمنة" في جنوب قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 90 فلسطينيا، بينما زعم الاحتلال إنه استهدف مسؤولين بارزين في حركة حماس.