العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة

العالم-الیمن

وأوضح مصدر أمني أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي.

وفي ال14 من يوليو شن طيران العدوان غارة جوية على منطقة يحيص في مديرية ميدي، في حجة وغارتين على مطار الحديدة الدولي وغارة على منطقة البحيسي بمديرية اللحية في الحديدة.

وقد شن طيران العدوان الأمريكي البريطاني بثلاث غارات على مطار الحديدة الدولي و 5 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف بمحافظة الحديدة في الـ11-12 من يوليو الجاري.

الجدير بالذكر أن إجمالي قصف العدوان الأمريكي البريطاني بلغ 570 غارة وقصف بحري منذ أول شهر رجب حتى 30 ذو الحجة 1445هـ وأدى قصف العدوان إلى استشهاد 57 وإصابة 87 آخرين.