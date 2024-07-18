العالم – مع الحدث

ما أهمية كلامه حول وضع الكيان العاجز بعد 10 أشهر من الحرب عن تحقيق أهدافه وتغطية فشله بالمجازر بحق المدنيين؟

ماذا عن تأكيده أن جبهة الإسناد لن توقف عملياتها ما دام العدوان مستمرا وأن الاحتلال يعيش أسوء حالاته على كل صعيد؟

هل وصل كلامه لقاده الكيان بأنه لو جاء دباباتكم إلى لبنان فلن تعانوا من نقص لأنه لن تبقى لكم دبابات؟

كيف كان وقع كلامه على الداخل الإسرائيلي بأن التمادي في استهداف المدنيين على جبهة لبنان سيدفع المقاومة باستهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت أمين عام التجمع الدولي لدعم خيار المقاومة د.يحيى غدار، ومن رام الله الصحفي المتابع للشأن الإسرائيلي سامر خويرة.

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