زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يحث بايدن على الانسحاب من سباق الرئاسة

العالم - الأميركيتان

ومن جهة اخرى أعلنت السلطات الأميركية الأربعاء القبض على رجل في فلوريدا بتهمة توجيه تهديدات للرئيس الأميركي جو بايدن، بعد أيام فقط على محاولة اغتيال منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقال مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الشمالية في فلوريدا إن جيسون باتريك ألداي (39 عاما) اعتُقل الاثنين.

وأضاف المكتب في بيان الأربعاء أنّ ألداي الذي يتحدّر من كوينسي بولاية فلوريدا “بعث رسائل تهديد ووجّه تهديدات إلى الرئيس جو بايدن ومسؤولين فدراليين آخرين”.

ووفقا للشكوى الجنائية، وجّه ألداي تهديداته لبايدن أثناء دخوله إلى منشأة للصحة العقلية في تالاهاسي بولاية فلوريدا الشهر الماضي.

ويُزعم أنه وجّه مزيدا من التهديدات في منشورات على منصّة إكس.

وصدر أمر باحتجاز ألداي على ذمّة المحاكمة.

وأصيب ترامب (78 عاما) في أذنه عندما فتح مسلّح النار خلال تجمّع انتخابي السبت في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقُتل المسلّح توماس ماثيو كروكس البالغ 20 عاما وأحد المشاركين في التجمّع الانتخابي برصاص قنّاصة الخدمة السرّية.