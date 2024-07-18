إيلون ماسك يكشف حقيقة إرسال عمال لبناء مدينة في المريخ

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وكانت صحيفة نيويورك تايمز، كشفت أن مؤسس شركة سبيس إكس (SpaceX)، أخبر الموظفين بأنه يسعى لإنشاء مجتمع بشري دائم على الكوكب الأحمر، حيث يأمل في إقامة مدينة في المريخ قبل عام 2050.

وادعى التقرير، الذي نقل عن شخصين مطلعين داخل الشركة، أن ماسك، البالغ من العمر 53 عاماً، قد أنشأ بالفعل فريق عمل لتصميم موائل وبدلات فضائية قادرة على تحمل بيئة المريخ القاسية.

وبحسب ما ورد فقد أنشأ فريق منفصل للتحقيق فيما إذا كان بإمكان البشر التكاثر على المريخ.

إيلون ماسك ينفي إنشاء مدينة في المريخ

من جانبه رد ملياردير التكنولوجيا على هذه الأخبار، في منشور على منصة إكس -تويتر سابقاً- وكتب: «… لم يتوجه أي شخص في سبيس إكس للعمل في المريخ، وعندما طلبت الناس القيام بذلك، قلت إننا بحاجة إلى التركيز على الوصول إلى هناك أولاً».

ويرى ماسك أن طموحات شركته سبيس إكس نحو المريخ، تبدأ من خلال صاروخ ستار شيب، والذي هو قيد التطوير حالياً في منشأة ستار باس التابعة للشركة في مدينة بوكا تشيكا في تكساس.

وشهد الاختبار الأخير للمركبة الفضائية إطلاقها بنجاح في المدار قبل الهبوط في المحيط الهندي.

وقال ماسك إنه من المتوقع إجراء اختبار آخر خلال الفترة المقبلة، والذي قد يشهد محاولة سبيس إكس للحاق بالمرحلة الأولى من صاروخ الدفع الثقيل سوبر هافي في برج الإطلاق.

وتخطط سبيس إكس لبناء أسطول من المركبات الفضائية القادرة على نقل الأشخاص والبضائع عبر النظام الشمسي، على الرغم من أن النقل قد لا يكون التحدي الأكبر لاستعمار المريخ.

وتبلغ جاذبية المريخ 38% فقط من جاذبية الأرض، وفي الشهر الماضي، كشفت دراسة منفصلة أن السفر إلى الفضاء لفترة طويلة يمكن أن يؤثر على جهاز الكلى في جسد رواد الفضاء، إذ أظهرت عينات من البشر والفئران علامات الانكماش بعد أقل من شهر.

وستستغرق البعثات إلى المريخ نحو تسعة أشهر، ما يعني أن رواد الفضاء قد يحتاجون إلى توصيلهم بأجهزة غسيل الكلى على متن الطائرة أثناء الرحلة لتجنب أي مشاكل صحية طويلة المدى.