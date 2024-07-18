فنان مصري: نستغيث بالامام الحسين (ع) في معركة غزة

العالم- مصر

وقال مخيون لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "الحسين يبقى جذوة مشتعلة وشحنة حارة ودافعاً للثورة والمقاومة".

واكد "نحن في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى سيدنا الحسين عليه السلام، في معركة غزة، نناديه ونستغيث به فهو المثال الطاهر المنزه، وهو القدوة".

واضاف إن "مزار سيدنا الحسين عليه السلام، كما موجود في كربلاء المقدسة موجود في القاهرة وموجود في سوريا، زرته مرتين في كربلاء ومرات كثيرة في القاهرة، وكما هو موجود في كل مكان فهو موجود وبقوة في قلوب المؤمنين وضمير الثوار".

وتابع "رحم الله سيدنا الحسين وآل البيت الطاهرين المشرفين جميعاً".