شاهد/إنتر ميلان يقدم وافده الجديد:'أمير بلاد فارس من الخليج الفارسي'!

العالم- الرياضة

ونشر نادي انتر ميلان مقطعا دعائيا مستوحا من فيلم "أمير بلاد فارس" على صفحة الفريق على إنستغرام اول امس الثلاثاء ووصف فيه المهاجم الإيراني مهدي طارمي بأنه "من الخليج الفارسي"، بينما يعرض مشاهد للمناظر الطبيعية الصحراوية والآثار القديمة.



كما نشر النادي على صفحة الفريق على موقع انستغرام مقطعا من تدريبات طارمي مع رفاقه :

تدريبات طارمي مع رفاقه في انتر ميلانوانضم مهدي طارمي البالغ من العمر 31 عامًا إلى إنتر ميلان الإيطالي، ليصبح أول إيراني على الإطلاق يلعب لصالح عملاق الدوري الإيطالي.

وتعاقد نادي انتر ميلان، مع المهاجم الدولي الإيراني مهدي طارمي، لمدة 3 سنوات حتى 2027، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ناديه السابق بورتو البرتغالي.

وقال بطل الدوري الإيطالي عبر موقعه الرسمي بالإنترنت: "وقع المهاجم البالغ من العمر 31 عاما عقدا مع النيراتزوري حتى 30 يونيو 2027".

وبدأ طارمي مسيرته في أوروبا، وتحديدا في الدوري البرتغالي الممتاز، في صفوف نادي ريو آفي، حيث أنهى موسم 2020/2019 كأفضل هداف في الدوري البرتغالي الممتاز، ثم انضم إلى بورتو.

وعلى مدار أربعة مواسم مع بورتو، سجل 91 هدفا وفاز بالدوري وكأس السوبر البرتغالي (مرتين) وكأس البرتغال (ثلاث مرات) وكأس الرابطة البرتغالية.

وعلى المستوى الدولي ظهر طارمي لأول مرة مع منتخب بلاده في 11 يونيو 2015، وعبر مسيرته مع الفريق سجل 50 هدفا في 85 مباراة، وشارك في نهائيات كأس العالم 2018 و2022.

ويعتبر طارمي، ثاني صفقات الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضمه لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي، بعد نهاية عقده مع نادي نابولي.

أول حضور لمهدي طارمي في تدريبات إنتر ميلان:





