الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤
٠٧:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف مطار الحديدة باليمن

عدوان أميركي بريطاني جديد يستهدف مطار الحديدة باليمن
الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٠ بتوقيت غرينتش

شنّ طيران العدوان الأميركي - البريطاني، 3 غارات، على مطار الحديدة الدولي، جنوبي المدينة الساحلية عند البحر الأحمر غربي اليمن، فجر اليوم الخميس.

العالم - الیمن

وكان العدوان قد استهدف، الأحد، بغارتين مطار الحديدة الدولي، وبغارة منطقة البحيسي بمديرية اللحية في محافظة الحديدة، كما شن غارة على منطقة بحيص بمديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة.

والسبت، استهدف عدوان أميركي - بريطاني بـ 5 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف التابعة للحديدة.

وتواصل الولايات المتحدة وبريطانيا عدوانهما على اليمن، في محاولة فاشلة لثني الشعب اليمني عن موقفه المناصر للشعب الفلسطيني، وإيقاف دعمه للمقاومة الفلسطينية وعملياته ضدّ سفن ومصالح الاحتلال.

وتؤكد صنعاء، أن عملياتها مستمرة ما دام العدوان على غزة مستمر، وأن القصف المتتالي والحصار الاقتصادي المفروض عليها نتيجة لمواقفها الداعمة لغزة، لن يثنيها عن مواصلة عملياتها.

روابط ذات صلة

العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف الحديدة

غارات أمريكية بريطانية على مطار الحديدة غربي اليمن

تعرض سفينة تجارية لهجوم بطائرة مسيرة غربي الحديدة