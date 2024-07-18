فرنسا.. مظاهرات ضد 'اسرائيل' وانقلاب ماكرون على نتائج الانتخابات

العالم - مراسلون

السابع من اكتوبر، تاريخ غيّر تشكل الوعي الاوروبي بالقضية الفلسطينية، ليس في البحوث العلمية وفي مدرجات الجامعات والبرلمانات فحسب بل في الشارع ايضاً.

آلاف الطلبة والمثقفين في باريس خرجوا لادانة ما يقترفه الكيان الصهيوني من مجازر في قطاع غزة.

وقال عبدالرحمان قويدر وهو استاذ قانون في الجامعة الفرنسية:"طَلَبَتي يعرفون جيداً ان اسرائيل لاتحترم القانون الدولي، وما يؤسفني حقا انه يحصل على مرآى العالم. اسرائيل انتهكت القوانين الدولية واستهزأت بها ونقضت اتفاقية حقوق الانسان التي وُقعت في فرنسا في ديسمبر عام 1948".

الطلبة المفعمون بالحراك النقابي داخل الجامعات الفرنسية استفزهم الصمت الدولي وخرجوا للتعبير عن غضبهم من ممارسات الكيان. اتحاد الطلبة ترأس المظاهرات واعتبر انه فضلاً عن سياسة ماكرون الخاطئة فيما يتعلق بالحرب على غزة فإن الأخير انقلب على نتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال كالال تلالي وهو امين عام اتحاد الطلبة الفرنسي:"نحن هنا لدعم الحراك الشعبي فيما يخص الموقف الفرنسي من اسرائيل وحول تسمية رئيس الحكومة فنتائج الانتخابات التشريعية تحتم على ماكرون استدعاء الاغلبية الممثلة في الجبهة الشعبية الجديدة لتشكيل الحكومة لكن ماكرون انقلب على النتيجة ويريد حواراً، ماكرون لا يريد ان يعترف بهزيمته في الانتخابات البرلمانية".

نادال ماناس اشهر الشباب الفرنسي شعبية وقربا من القيادات السياسية والنقابية في البلاد. ذاع سيطه بعد دفاعه بضراوة ضد قانون التقاعد ومع السترات الصفراء ثم مع فلسطين، تسلم المصدح معتبراً ان قصر الماتينيون الحكومي من حق اليسار وقد حان دوره في تطبيق وعوده الانتخابية.

وقال نادال ماناس وهو رئيس اتحاد نقابات الثانويات الفرنسية:"يجب حسب الدستور تكليف الجبهة الشعبية الجديدة بتشكيل الحكومة، وبالتالي تبدأ في تطبيق برنامجها بما فيه ترفيع الاجور وتعديل السياسة الخارجية الفاشلة. دعني اقول ما يحدث الان هو اساءة استخدام السلطة".

وتستعد الجبهة الشعبية اليسارية لأكبر حراك داعم لفلسطين ومعارض لعدم تكليفها بتشكيل الحكومة بدعوة من قياداتها خلال الساعات المقبلة.