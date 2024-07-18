'اسرائيل' تتعمق أکثر في عداونها علی لبنان؛ الی أين وصلت؟..

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الطيران الاسرائيلي بدأ اعتداءاته بغارة علی بلدة غزة في البقاع الغربي.

واستهدف الاحتلال الاسرائيلي في هذه الغارة، أحد قياديي الجماعة الاسلامية التي نعته الجماعة شهيداً علی طريق تحرير فلسطين.

وأكد مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي، استهدف ايضاً منطقة جبال البطم وهي قرية تقع بين بلدتي زبقيم وصديقين. واستهدف الاحتلال الاسرائيلي في هذا العدوان سيارة مدنية، سقط سائها شهيداً أو جريح ولم يتم التأكد من مصيره بعد.

وتعتبر هاتين الغارتين، بمثابة امعاناً للاحتلال الاسرائيلي في عدوانها جنوب لبنان، حيث تبعد قرية البطم عن أقرب بلدة حدودية مع فلسطين المحتلة مايقرب 20 كيلومتراً، وتبعد بلدة غزة مسافة تتجاوز الخمسين كيلومتر عن الجولان السوري المحتل.