جيش الاحتلال يقتل أطفالاً جدد بدلاً من قوات المقاومة

العالم - فلسطين

فقد أوقعت غارة إسرائيلية شهداء وسط القطاع، وتزامن ذلك مع قصف مكثف على مناطق أخرى شمالا وجنوبا.

مصادر ميدانية افادت باستشهاد سبعة فلسطينيين جراء غارة استهدفت منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، كما استشهدت طفلتان بعد استهداف منزلهما في حي الدرج وسط مدينة غزة.

الی ذلک أدی قصف الطيران الإسرائيلي منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة الی استشهاد فلسطينيين اثنين وإصيب أكثر من سبعة آخرين فيما مازال بعض الافراد مفقودين.

مصادر اخرى افادت بأن فلسطينيا استشهد وأصيب خمسة عشر آخرون في قصف طال مسجد عبد الله عزام في مخيم النصيرات وسط القطاع بالاضافة الی تدمير مسجد الاصلاح في حي الشجاعية شرق غزة، بينما يستمر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على مخيم جباليا شمالي القطاع.

من جهة اخرى استشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في دير البلح وسط قطاع غزة. بالاضافة الى غارة من طائرات الإحتلال الحربية استهدفت أراض زراعية في محيط مركز شرطة معسكرات الوسطى، جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.

في رفح اعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد واحد وثمانين مواطنا واصابة مئة وثمانية وتسعين اخرين بجراح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وحتى الان ترتفع الحصيلة الاجمالية للعدوان على قطاع غزة لأكثر من ثمانية وثلاثين ألفا وثمانمئة شهيد ونحو تسعة وثمانين ألفا وأربعمئة جريح.

انسانيا قالت اليونيسف، إن 90 بالمئة من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء العدوان على القطاع وإن الكثير منهم من الأطفال. وأضافت المنظمة أن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية للحياة والأمان.

وكان مفوض وكالة الأونروا"فيليبي لازاريني"، اعلن الاربعاء، إن قصفت في الأيام العشرة الماضية 8 مدارس على الأقل في غزة، 6 منها تابعة للوكالة.