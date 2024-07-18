نائب ترامب الشاب يدخل المشهد الانتخابي

العالم- الامريكيتان

وكان السيناتور البالغ من العمر 39 عاماً، قد برز إلى الواجهة عندما أعلن دونالد ترامب الاثنين الماضي اختياره ليكون نائباً له في السباق إلى البيت الأبيض، منهياً بذلك حالة ترقب مستمرة منذ أسابيع.

وسيعمل جاي دي فانس على طمأنة الناخبين الأكثر يمينية في الحزب، بينما يسعى دونالد ترامب إلى استمالة الناخبين المعتدلين.

وكان فانس قد برز في مجلس الشيوخ من خلال معارضته الشرسة لتقديم المساعدات لأوكرانيا، مطالباً بأن يتم تخصيص هذه الأموال بدلاً من ذلك لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وإذا انتُخب دونالد ترامب البالغ 78 عاماً رئيساً، فإنّ جاي دي فانس سيصبح ثالث أصغر نائب رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

وقلبت محاولة الاغتيال مؤتمر ميلووكي رأساً على عقب، والهدف الأول منه اختيار ترامب مرشحاً رسمياً عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الخامس من نوفمبر.

وقد أطلقت عناصر من الشرطة الأميركية النار على شخص وأردته قتيلاً قرب المبنى الذي يستضيف أعمال المؤتمر.

جاي دي فانس هو محامي وسياسي أمريكي ولد عام 1984 جنوب غربي الولايات المتحده الامريكية. حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعه يل عام 2013 . إنتخب لعضوية مجلس الشيوخ في عام 2022 لفترة تنتهي في 3 يناير 2029.

إنتقد ترامب قوه قبل فوزه بالإنتخابات الرئاسية عام 2016. واستمر في انتقاده لما بعد الإنتخابات واصفا إياه بأنه "أحمق" و"هتلر أمريكا".

مع ترشحه لمجلس الشيوخ في عام 2022 تحوّل الى أحد أكثر المدافعين عن ترامب. هو من دعاة سياسه "امريكا أولا "، وهو مؤيد قوي لكيان الإحتلال وللتطبيع العربي. وعبّر في أكثر من مناسبة عن دعمه للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ويرفض"جي دي فانس" أيضا التمويل الذي تبذله واشنطن لاوكرانيا في حربها ضد روسيا.

حاول ترامب من خلال "جي دي فانس" كسب الولايات الصناعية التي تضررت بسبب العولمة. كما يرى البعض أن ترامب سيسخر محاولة إغتيال التي تعرض لها لكسب آراء الناخبين.

لم يتأخر تعليق بايدن على اختيار فانس مرشحا لمنصب نائب الرئيس واتهمه بأنه"يحابي الاثرياء". كما نددت حمله بايدن بفانس ووصفته بأنه متطرف وينكر نتيجة انتخابات 2022.