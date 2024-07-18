ردود فعل الداخل الإسرائيلي على ما يجري في الجنوب اللبناني

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حيث ذكرت صحيفة احرنوت بان الامين العام لحزب الله أرسل رسائل واضحة للكيان الاسرائيلي وان الصبر بالنسبه لحزب الله قد نفذ ومثلا صحيفه "اسرائيل هيوم "علقت بان رسالة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تعتبر رسالة لا لبس فيها بأن دائره العمل العسكري ستتوسع بالنسبة لحزب الله تجاه الكيان الاسرائيلي.

ولفت مراسلنا إلى أن هذا الامر هو الذي جعل الصحافة الاسرائيلية تتوقع ان يكون خلال الساعات المقبلة بأن هنالك رد من حزب الله كبير جدا ، واعتبروا بان الرد الذي حدث أول امس كان دليلا على ان قواعد الاشتباك قد تغيرت والبعض اعتبر بان هذه القواعد هي التي حددها الامين العام لحزب الله بأنه لن يكون هنالك توقف للجبهات الاسناد الا بانتهاء الحرب.

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