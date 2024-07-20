شاهد تقارير تتوقع أن يرضخ بايدن للضغوط ويعلن إنسحابه.. فهل ينسحب؟

العالم - خاص بالعالم

أكثر من ثلاثين عضوا ديمقراطيا في الكونغرس يطالبون بايدن علانية بالتنحي وإفساح المجال أمام مرشح آخر يستطيع منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يتمتع حتى اللحظة بالأسبقية في استطلاعات الرأي.

الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس الأميركي أكدت أن بايدن مستمر في المنافسة، وأنه سيستأنف حملته الأسبوع المقبل، في تحد للدعوات التي خرجت من داخل الحزب الديمقراطي بتنحيه. مصادر فالت إن بايدن يشعر بالخيانة من قبل الديمقراطيين بسبب مطالبته بالتنحي.



في المقابل، كشفت مصادر أن بايدن يتجه للرضوخ للضغوطات ومن المتوقع أن يعلن انسحابه في الأيام القليلة المقبلة، فيما كشفت صحيفة نيويورك أنه من المتوقع إعلان بايدن تأييده لنائبته كامالا هاريس كمرشحة بديلة في السباق الرئاسي.

متابعون أشاروا إلى أن تحرك قيادات من الحزب الديمقراطي، لاسيما رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر، هي التي دفعت باتجاه رضوخ بايدن واحتمالية إعلانه الانسحاب.



حيث كشفت تقارير ان بيلوسي أعربت لبايدن عن تخوفها من غرق الحزب الديمقراطي وخسارته الأغلبية في مجلس النواب في حال بقائه في المنافسة.

مخاوف الديمقراطيين عززتها الأرقام العالية لترامب في استطلاعات الرأي، لاسيما بعد الأداء الضعيف لبايدن في المناظرة، وبعدها محاولة اغتيال ترامب التي منحته تعاطفا شعبيا واضحا قبل نحو أربعة أشهر من الانتخابات.

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