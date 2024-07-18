تدهور الإقتصاد الإسرائيلي وتزايد الهجرة المعاكسة

العالم - العين الاسرائيلية

وتطرق البرنامج إلى إقفال 65,000 مصلحة في الإحتلال الاسرائيلي منذ طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر من العام الماضي، والامر مرشح للإزدياد في حال استمرار هذه الحرب على ما هي عليه الان.

كما عرض البرنامج ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاسرائيلية التي ازدحمت بالتعليقات التي تصف الواقع الاقتصادي المتردي، والذي يعيشه الصهاينة بعد تسعة اشهر ونصف من الحرب في غزة وفي الشمال ايضا،حيث قال بروس:"الاقتصاد المنهار سبب اخر لترك إسرائيل"، وقالت نوتي:" لم يتغير شيء كله إنهار هذا الاقتصاد لا يعمل".

وفيما يتعلق بإغلاق 65,000 مصلحة في الكيان الاسرائيلي وهو رقم كبير جداً وانعكاس ذلك على الواقعين الاقتصادي والمعيشي للصهاينة، اكد د.عماد عكوش الخبير بالشؤون الاقتصادية ان الأحداث التي حصلت في قطاع غزة وعلى غلاف قطاع غزة أو في جنوب لبنان، قد أدى بطبيعة الحال الى إقفال الكثير من المؤسسات الإسرائيلية التي تعمل في تلك المنطقة، وبحسب احصاءات العدو الاسرائيلي فإن حوالي 90,000 مستوطن من شمال فلسطين المحتلة اي في الجنوب اللبناني على الحدود، وأكثر من 150 على حدود قطاع غزة كان هؤلاء لديهم مؤسسات وأعمالهم الخاصة، حيث تركوا و بدأوا بالمطالبات للتعويض عن خسائرهم، حيث وصلت اليوم حدود التعويضات بالنسبة للجنوب اللبناني لحدود 1.9 مليار دولار، وهي مطالبات لأصحاب هذه المصالح ولاصحاب تلك المنازل المدمرة.

ولفت عكوش إلى أن الأمر قد تعدى إلى وسط الكيان ايضا، حتى إنه في قطاع غزة كانت قد بلغت نسبة المطالبات بالتعويضات حوالي 5.4 مليار دولار، وقد دفعتهم حكومة الاحتلال الاسرائيلية كما ان هنالك العامل الأهم كان خروج وايقاف الاستثمارات الهامه في الكيان الصهيوني ما أدى إلى ضعف وإقفال في سلاسل التوريد وبالتالي ضعف الإقتصاد الاسرائيلي.

كما القى البرنامج الضوء على الوضع الاقتصادي المتردي الذي كان سببا أساسيا لتزايد الهجرة المعاكسة من الكيان الى الخارج، وهو ما قرره نحو 5000 إسرائيلي في يوم واحد بحسب الإعلام العبري.

ضيف البرنامج:

- د.عماد عكوش الخبير بالشؤون الإقتصادية

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