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تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية.. وتزايد الضغوط على بايدن للإنسحاب من السباق الرئاسي

تصاعد عمليات المقاومة اللبنانية.. وتزايد الضغوط على بايدن للإنسحاب من السباق الرئاسي
الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما بملفه الأول إعلان المقاومة اللبنانية استهداف قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد، بسرب من المسيرات الإنقضاضية، حيث استهدفت اماكن تموضع واستقرار عدد من الضباط والجنود، محققة إصابات مباشرة بينهم.

العالم - بانوراما

كما استهدفت المقاقومة موقع بركة ريشا بصواريخ بركان، إضافة إلى استهداف موقع الراهب.

هذا وأطلقت المقاومة عشرات صواريخ الكاتيوشا على مستوطات ساعر وغشر هازيف وكريات شمونة وميرون، إضافة إلى مقر كتيبة السهل في بيت هيلل.

وكان جيش الاحتلال أعلن أن أكثر من ثمانين صاروخا أطلقتها المقاومة من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي المحتلة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تزايد الضغوط على الرئيس الأميركي جو بايدن من داخل الحزب الديمقراطي للانسحاب من السباق الرئاسي.

وكشفت مصادر أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي طلبت من بايدن الانسحاب، مؤكدة له أن استطلاعات الرأي تشير إلى عجزه عن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات.

كما اعتبرت أن بايدن بإصراره على مواصلة السباق الرئاسي، يغرق الحزب الديمقراطي ويمنعه من الفوز في أغلبية مجلس النواب.

هذا وحث أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي بايدن على الانسحاب قبل فوات الأوان، يحث يعتبرون أن نائبته كامالا هاريس هي الأنسب لمنافسة ترامب.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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