الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤
٠٢:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حماس تدين بأشد العبارات اقتحام المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى

حماس تدين بأشد العبارات اقتحام المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى
الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك.

العالم - الاحتلال

وقالت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "ندين بأشد العبارات اقتحام المتطرف الإرهابي بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم، ونعّد هذه الخطوة استفزازاً وتصعيداً خطيراً، يأتي ضمن مساعي حكومة المتطرفين الصهاينة لتهويد المسجد الأقصى، وهو ما لن يسمح به شعبنا الصامد الثابت أمام جرائم وتغوّل الاحتلال على أرضه ومقدساته".

ودعت "منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، إلى التحرك الجاد لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، قبلة المسلمين الأولى، وثالث الحرمين الشريفين، واتخاذ خطوات عاجلة تُجبر الاحتلال المجرم على وقف جريمة التهويد التي يرتكبها بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وعموم فلسطين المحتلة".

روابط ذات صلة

مستوطنون محتلون يقتحمون المسجد الأقصى