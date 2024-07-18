حماس تنعى النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد شهاب

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الخميس: إن النائب شهاب ارتحل مريضاً محروماً من العلاج، صابراً مرابطاً مُحتسباً شمال قطاع غزة، كسائر أبناء الشعب الفلسطيني العظيم.



وأفاد البيان بأن القائد الشهيد محمد شهاب كان أحد مؤسسي العمل المقاوم لحركة حماس، وأحد أبطاله الأوائل، حيث اعتقله العدو عشر سنوات برفقة الشيخ المجاهد أحمد ياسين، والقائد المجاهد الشهيد صلاح شحادة، ولقد ودع ابنه عبد الرحمن شهيدا مجاهدا، ليكون أحد رموز الشعب الفلسطيني في التضحية بالنفس والولد.



كما كان محمد شهاب أحد رواد الشعب الفلسطيني في العمل الشعبي والسياسي على مدار سنوات عمره، وأحد حملة لواء قضية الأسرى الأبطال، حيث ترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، وظل لسنوات مدافعا عنهم، ومطالبا بحريتهم.



وأكدت حماس وهي تودع الشهيد شهاب إصرارها على الاستمرار في نهج المقاومة والصمود ومواجهة الاحتلال حتى زواله.. متعهدة أن تظل وقادتها في صف المرابطين من أبناء فلسطين تكابد ما يكابدون، تشاركهم الألم والحرمان من جانب، والصمود والتحدي من جانب آخر.