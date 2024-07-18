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الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية"

الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
الخميس ١٨ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

العالم - فلسطين

ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".

كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي يشنها كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".

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