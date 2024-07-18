هكذا رد نتنياهو على طلب إقامة مستشفى ميداني لعلاج أطفال غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وقال مكتب نتنياهو، في بيان ان نتنياهو، أعلن كتابيا أنه لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة في "إسرائيل"، دون توضيح.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أنه "في ظل عدم موافقة رئيس الوزراء فإن المستشفى الميداني في إسرائيل بالتالي لن يتم إنشاؤه".

واضاف البيبان ان نتنياهو دعا إلى "البحث عن بلدان أخرى تقبل باستقبال أولئك الأطفال".

وذكر مكتب وزير الحرب يوآف غالانت، عبر بيان، أن "رئيس الوزراء تبنى توصية وزير الدفاع بنقل المرضى من قطاع غزة إلى دولة ثالثة عبر إسرائيل" دون تفاصيل.

وحسب القناة "12" العبرية (خاصة)، فإن هذا التطور يمثلا تراجعا عن إعلان غالانت قبل يومين عن قرار بإنشاء المستشفى.

ونقلت عن مكتب غالانت قوله آنذاك إن "القرار جاء بسبب وقف إجلاء المرضى عبر معبر رفح" البري الحدودي بين غزة ومصر.

ومنذ 7 مايو/ أيار الماضي، يسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر؛ ما أغلقه أمام إخراج جرحى لتلقي العلاج وإدخال مساعدات إنسانية شحيحة أساسا.

وأوضح مكتب غالانت حينها أن "هذه خطوة مؤقتة سيتم تنفيذها لحين إيجاد آلية دائمة لعلاج الأطفال، وستخضع عملية نقلهم لفحوصات أمنية شاملة، للتأكد من عدم صلتهم والمرافقين لهم بحماس والمنظمات الأخرى"حسب تعبيره.

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.