الشرطة الفرنسية تبحث عن رجل في مترو باريس يرتدي سترة ناسفة

العالم - اوروبا

ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن مصدر في الهيئات الأمنية الفرنسية، أنه تم رصد الرجل المشبوه في محطة ناسيون شرق المدينة. ووصلت المركبات المدرعة التابعة للقوات الخاصة الفرنسية(BRI)، إلى المنطقة وتم إجلاء جميع الركاب من المحطة الموجودة هناك.

وقال مصدر في الشرطة، إنه لا يوجد حتى الآن أي شيء "يسمح لنا بتأكيد أن المشتبه به، كان مسلحا أو كان يحمل متفجرات".

في محطة "نانسون"، يمكن التغيير إلى خط قطار الضواحي الكهربائي RER A. وفي تطبيق "مترو باريس"، الذي يعرض حركة المرور في الوقت تم الإعلام أن "المحطة مغلقة بسبب عملية للشرطة".

ولم تنشر السلطات بعد أي معلومات إضافية حول هوية المشتبه به أو الظروف الدقيقة التي أدت إلى التنبيه.

وكما أفاد المدعي العام في باريس لور بيكو، فمن المتوقع أن تزداد معدلات الجريمة في العاصمة الفرنسية خلال الألعاب الأولمبية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن أن حفل افتتاح أولمبياد باريس في 26 يوليو الجاري، قد يتم نقله من نهر السين إلى الملعب في حالة وجود تهديد إرهابي.

وتقام الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، والألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر.