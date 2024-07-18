دراسة عضوية إيران كمراقب في الاتحاد الأوراسي

العالم – إيران

وذكرت السفارة الإيرانية في موسكو أن آندري إسلبنف قال في اتصال هاتفي مع السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي إنه تم تنظيم برامج عديدة للاجتماع للتعريف بالطاقات الاقتصادية والتجارية الإيرانية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي.

ووجه دعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة كشريك خاص في الجمعية الاقتصادية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي ستلتئم في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في العاصمة الأرمينية يريفان.

وهنا وزير التجارة بالاتحاد الأوراسي بنجاح الانتخابات الرئاسية الإيرانية معتبرا أن إيران هي شريك مهم للاتحاد.

وأعرب إسلبنف عن أمله بأن يتم التسريع في التعاون الإيراني مع الاتحاد الأوراسي.

أما السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي فقد اعتبر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي فرصة سانحة للمنطقة وقال إن علاقات إيران مع الاتحاد ستستمر في الحكومة الجديدة وتتعزز.

وستقام الجمعية الاقتصادية لأوراسيا يومي 30 أيلول/سبتمبر و 1 تشرين الأول/أكتوبر في يريفان الرئيس الدوري للاتحاد. ويشارك فيها كبار مسؤولي الدول الأعضاء ومدراء الشركات الكبرى.