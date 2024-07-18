وزير إسرائيلي: استسلام يحيى السنوار مقابل إبرام صفقة!

العالم- فلسطين

وأوضح سموتريتش، في تصريح له، أنه "يريد صفقة يستسلم فيها رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وليس إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي إذا لم يبق في محور فيلادلفيا فالنتيجة ستكون عودة تعاظم حركة حماس".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الوفد الإسرائيلي المرسل للتفاوض الذي غادر إلى قطر، أمس الأربعاء، قد عاد ولم يبق هناك أي طاقم عمل إسرائيلي".

ونقلت الهيئة على موقعها الإلكتروني، عن مصدر مطلع على مجريات التفاوض، أن الوفد الإسرائيلي قد عاد إلى تل أبيب، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "هناك تقدم في المحادثات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس ومحاولات لتضييق الفجوات بشأن القضايا المهمة".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الأربعاء، أن هناك تقدما في المحادثات مع حركة حماس بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح جنوبي قطاع غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.