إصابة شرطي فرنسي في حادث طعن

العالم- اوروبا

وأوضح الوزير في منشور على منصة "إكس"، أن حياة الجندي المصاب ليست في خطر، وأضافت مصادر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية أن الجندي أصيب في كتفه.

وقع الهجوم قبل أقل من أسبوعين من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، المقررة من 26 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس.

وأعرب وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن تضامنه مع الجندي المصاب، قائلا في منشور على منصة "إكس": "تضامني مع العسكري الذي أصيب في محطة غار دو ليست خلال تنفيذ عملية سانتينيل".

عملية سانتينيل، التي أطلقت عام 2015 بعد هجوم على مجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، أصبحت جزءا من الحياة اليومية لسكان العاصمة الفرنسية، مع تواجد مستمر للجنود المدججين بالسلاح.