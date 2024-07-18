غزة حاضرة خلال مظاهرة حاشدة ضد المؤتمر الجمهوري لإسقاط ترامب

العالم - فلسطين

ورفع المتظاهرون أعلاما كتب عليها "أسقطوا ترامب" و"احبسوه" و"دعوا غزة تعيش"، وهاجموا الرئيس السابق دونالد ترامب والهجمات على حقوق الإنجاب للمرأة والحرب المستمرة في غزة.



من جانبه قال، رئيس شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة بشيكاغو حاتم أبو دية، إن الاحتجاج على المؤتمر الوطني الجمهوري جاء لأن الجمهوريين واصلوا توفير "غطاء سياسي ودبلوماسي ومالي لإسرائيل" لقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وسط الحرب المستمرة على غزة.



ودعا أبو دية، الذي يشغل أيضًا منصب المتحدث باسم التحالف للتظاهر ضد المؤتمر الوطني الديمقراطي، المتظاهرين إلى “القيام بدورهم” لإجبار الولايات المتحدة على إنهاء "مساعدات إسرائيل".

وقال الناشط والمدرس من شيكاغو كوبي جيوري، "إننا نعيش في بطن الوحش هذا هو مقر النظام الإمبريالي العالمي، وهذا يعني أن من مسؤوليتنا تدمير هذا النظام، ولهذا السبب نحن هنا للاحتجاج في المؤتمر الوطني الجمهوري، ولهذا السبب سنكون في الشهر المقبل في شيكاغو للاحتجاج ضد المؤتمر الوطني الديمقراطي".



وأضاف جيوري أن هزيمة أجندة ترامب هي "مسألة حياة أو موت بالنسبة للعمال والمضطهدين”.

الاحتلال يتحدث عن تطمينات أمريكية لإزالة عوائق إرسال شحنة الأسلحةومن ناحية أخرى، قالت رئيسة منظمة طلاب من أجل مجتمع ديمقراطي في جامعة إلينوي في شيكاغو، ليز راثبورن، إنه من المهم بالنسبة لهم أن يأتوا إلى ميلووكي ويتصدوا لأجندة جمهورية.



في حين أدان المتظاهرون ترامب بشدة، انتقد العديد منهم أيضًا الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بسبب دعمهما المستمر للاحتلال الإسرائيلي.