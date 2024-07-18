ضغوط متزايدة قد تقنع بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي نهاية الأسبوع

العالم - الاميركيتان

ونقل الموقع الأمريكي عن العديد من كبار الديمقراطيين، أن "قادة الحزب الديمقراطي في الكونغرس والمانحين الرئيسيين يعتقدون أن بايدن لا يستطيع الفوز، ولا يستطيع تغيير التصورات العامة عن عمره وحدته، ولا يستطيع تحقيق أي شيء".



وبحسب أحد أصدقاء الرئيس الأمريكي المقربين الذين تحدثوا للموقع، فإن خيار بايدن هو أن "يكون أحد أبطال التاريخ، أو أن يكون على يقين من حقيقة أنه لن تكون هناك مكتبة رئاسية لبايدن أبدا".

من جهتها، نقلت شبكة "إي بي سي" الأمريكية عن مصادر أن المانحين الرئيسيين لحملة بايدن أوقفوا تبرعاتهم.



وبحسب الشبكة ذاتها، فإن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أخبر بايدن السبت الماضي، أنه "سيكون من الأفضل أن ينسحب" من السباق الانتخابي.



وفي شهر حزيران /يونيو الماضي، التقى كل من الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن في مناظرة رئاسية بأتلانتا، كان أداء الأخير فيها ضعيفا، ما تسبب في مطالبات لدى الجانب الديمقراطي باستبدال الرئيس الحالي بمرشح ثان بسبب شكوك في قدرته على هزيمة ترامب، فضلا عن استمراره أربع سنوات جديدة في إدارة البلاد.



ويواجه بايدن هذه الدعوات بسبب تصاعد شكوك حول كفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.



والأربعاء، أعلن البيت الأبيض، أنه ثبت إصابة بايدن بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة، موضحا أن الرئيس سيعزل نفسه، وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.

وكان بايدن يهدف في هذه الكلمة، إلى محاولة حشد مؤيديه حوله بينما يدعو بعض الديمقراطيين في الكونغرس إلى استقالته من الحملة.



وأشار الرئيس الأمريكي، في مقابلة مسجلة مع "BET News"، إلى أنه سيفكر بالانسحاب من السباق الرئاسي في حال استدعت حالته الطبية ذلك وفق تشخيص الأطباء.