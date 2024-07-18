شاهد...كمين ناجح للقسام والسرايا بحي الشجاعية.. فصلهم متران عن الجنود

العالم - فلسطين

وتظهر المشاهد اجتماع مقاتلي القسام والسرايا للتخطيط للعملية، ثم رصد قوات الاحتلال عبر كاميرات مزروعة في الحي لكشف تحركاتهم.



وقال أحد المقاتلين الذين ظهروا في المقطع، إنهم مكثوا 3 أيام وهم يرصدون قوة الاحتلال المتحصنة في الموقع ذاته بأحد المنازل في الشجاعية، وكانت المسافة الفاصلة بين المقاومين والجنود مترين.

وظهر المقاومون وهم يتحركون باتجاه المنزل المستهدف، عبر فتحات في الأبنية المدمرة بصحبة أسلحتهم، فيما أطلقوا قذيفة مضادة للدروع على غرفة كان أحد الجنود يقف فيها ما أدى إلى تدميرها بالكامل على من فيها.



ودارت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة بعد ضرب الجنود، وقال المقطع إن المقاومين انسحبوا بسلام إلى قواعدهم بعد إنهاء الكمين.



وبثت السرايا لقطات للمقاومين المشاركين في الكمين بعد عودتهم، وكانوا يتبادلون الضحكات ويتحدثون عن معنوياتهم العالية رغم استهدافهم بقصف مدفعي وجوي عنيف خلال المواجهة.